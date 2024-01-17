Опрос: Четверть россиян перестают общаться с коллегами для повышения продуктивности

Из опроса, проведенного сервисами «Работа.ру» и «СберПодбор», следует, что более трети опрошенных (38%) оценивают свою продуктивность на 4 балла из 5. Еще 36% респондентов считают, что работают на 5 из 5, на 3 балла себя оценили 20%.



В топе самых популярных способов улучшить продуктивность на работе среди россиян оказались следующие действия: 47% опрошенных расписывают свои задачи на день, неделю и месяц, 27% обедают и отдыхают по расписанию, чётко в определенное время, 24% меньше общаются с коллегами, 13% дорабатывают в выходные и в отпуске, другие 13% делают сложные дела в первой половине дня, по 12% россиян обозначили, что быть продуктивнее им помогают кофе и прослушивание музыки.

Ранее стало известно, что каждый второй россиянин в детстве мечтал стать профессиональным музыкантом, напоминает «Свободная пресса».

