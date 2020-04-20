В России планируется продление режима самоизоляции

По данным издания, рассматриваются два сценария, основной из которых состоит в продлении режима самоизоляции на майские праздники и рабочие дни между ними. Главная цель – не допустить дальнейшую волну распространения инфекции, отмечает газета.

Второй сценарий предполагает продление режима нерабочих недель до середины мая – начала июня. План предусматривает негативное развитие событий.

Отметим, в РФ праздничные выходные приходятся на дни с 1 по 5 мая, а также с 9 по 11 мая. Между ними три дня 6,7,8 мая считаются рабочими.

