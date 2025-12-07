Россияне отправили более 255 тысяч обращений Путину
7 декабря 202503:03
На «прямую линию» с президентом России Владимиром Путиным, запланированную на 19 декабря, уже поступило свыше 255 тысяч обращений, сообщает телеканал «Россия-1».
67% вопросов задали женщины и 33% — мужчины. Для обработки столь масштабного потока информации задействуют искусственный интеллект — ИИ-помощник GigaChat от «Сбера».
Совмещенная прямая линия и большая пресс-конференция президента Владимира Путина состоится 19 декабря. Об этом рассказали в Кремле. Программа «Итоги года с Владимиром Путиным» выйдет в эфир в полдень по московскому времени.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Россияне отправили более 255 тысяч обращений Путину
- Илон Маск предложил упразднить Европейский союз
- Кадыров сообщил об ударах по Украине в ответ на атаку по Грозному
- В России вернулась мода на прическу с прямой челкой «штрихкод»
- Китайских блогеров изгнали за спаивание свердловчан
- МИД РФ: Евросоюз потерял 1,6 трлн евро из-за антироссийских санкций
- Певец Егор Крид попал в больницу с травмой ноги
- СМИ: Мировые звезды дают концерты в странах СНГ из-за изоляции России
- В Москве на 10% вырос спрос на искусственные ели
- Актер Добронравов после операции снимется в шести фильмах
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru