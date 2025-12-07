Россияне отправили более 255 тысяч обращений Путину

На «прямую линию» с президентом России Владимиром Путиным, запланированную на 19 декабря, уже поступило свыше 255 тысяч обращений, сообщает телеканал «Россия-1».

67% вопросов задали женщины и 33% — мужчины. Для обработки столь масштабного потока информации задействуют искусственный интеллект — ИИ-помощник GigaChat от «Сбера».

Совмещенная прямая линия и большая пресс-конференция президента Владимира Путина состоится 19 декабря. Об этом рассказали в Кремле. Программа «Итоги года с Владимиром Путиным» выйдет в эфир в полдень по московскому времени.

ФОТО: РИА Новости / Александр Кряжев
