Россияне отменили десятки броней летних туров в Грузию
Россияне отменили десятки броней летних туров в Грузию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исполнительного директора грузинского турагентства Gabritravel Армена Габриеляна.
Он рассказал, что многие российские туристы, сделавшие заказы еще зимой, отказались ехать в Грузию. По словам представителя турагентства, в летний месяц было от 25 до 35 отказов от брони, оформленной зимой, а уведомление об этом туроператор получал за несколько дней до начала тура.
Габриелян связал это с кампанией в СМИ, развернутой вокруг конфликта туристки в Грузии с местными. Видео было опубликовано в Сети. При этом он подчеркнул, что посетившие страну туристы остались довольны и не обращают внимание на происходящее в интернете, пишет «Лента.ру».
Ранее вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян в интервью НСН заметил, что у части грузинского общества есть предубеждения в отношении россиян, но конфликты носят крайне редкий характер.
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