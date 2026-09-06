Мария Захарова предложила Японии «потребовать от солнца не светить»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя требование Японии демонтировать монумент Победы в Хабаровске, предложила Токио «потребовать от солнца не светить». Об этом сообщает РИА Новости.

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По ее словам, Япония с пренебрежением относится к своей истории. При это Захарова подчеркнула, что «этот недуг не должен распространяться на других».

«Осталось потребовать от ветра не дуть и от солнца — не светить», - сказала официальный представитель МИД РФ.

Перед этим японский премьер-министр Санаэ Такаити в одной из соцсетей потребовала от Москвы демонтировать мемориал в Хабаровске, посвященный победе СССР над Японией.

Ранее Мария Захарова назвала главу МИД Франции вруном после его слов о РФ, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Александр Кряжев
ТЕГИ:Мария ЗахароваСолнцеПамятникЯпонияХабаровск

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