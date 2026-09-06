По ее словам, Япония с пренебрежением относится к своей истории. При это Захарова подчеркнула, что «этот недуг не должен распространяться на других».

«Осталось потребовать от ветра не дуть и от солнца — не светить», - сказала официальный представитель МИД РФ.

Перед этим японский премьер-министр Санаэ Такаити в одной из соцсетей потребовала от Москвы демонтировать мемориал в Хабаровске, посвященный победе СССР над Японией.

Ранее Мария Захарова назвала главу МИД Франции вруном после его слов о РФ, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».