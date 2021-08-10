Исследование: россияне отказываются от отпусков в пандемию
Эпидемия коронавируса нарушила планы на летний отпуск каждого пятого гражданина России, выяснили в SuperJob.
В опросе приняли участие 1600 трудоустроенных россиян со всех регионов. Одни не смогли выехать из-за закрытых границ, другие остались дома, чтобы не заразиться COVID-19.
Кроме того, около трети сотрудников вовсе отказались от отпуска в 2021 году, еще столько же не отдыхали около двух лет, следует из опроса «Зарплата.ру», в котором участвовали более 2 тысяч респондентов из всех регионов.
По решению Конституционного суда не отгулянные отпуска не сгорают и сотрудникам все равно придется их отгулять, так как денежная компенсация за эти дни выплачивается только при увольнении, сообщают «Ведомости» со ссылкой на руководителя практики трудового права МКА «Солдаткин, Зеленая и партнеры» Ксению Михайличенко. По ее словам, если сотрудник не берет отпуск два года подряд, работодателя могут оштрафовать на 30–50 тысяч рублей, что предусмотрено статьей 5.27 КоАПа.
Как сообщалось, жители России нарастили долю использования лимитов по кредитным банковским картам в июне до 37%. Это связано с началом отпускного сезона и увеличением трат на строительные материалы.
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