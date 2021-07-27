Россияне на фоне отпусков «залезли» в кредитные карты

Это на 1,4 процентных пункта выше по сравнению с маем текущего года. По словам экспертов, это связано с началом отпускного сезона и увеличением трат на строительные материалы.

Как сообщили в «Национальных кредитных рейтингах», рост уровня используемого лимита вызван высокой потребительской активностью россиян, а также растущей инфляцией и удорожанием значительного числа товаров и услуг. Как ожидается, показатель еще вырастет к концу года на фоне снижения реальных доходов населения.

Как сообщалось, долговая нагрузка россиян – соотношение всех платежей по кредитам к общим доходам населения – по итогам первого квартала выросла до 11,9% с 11,7% в начале года.

