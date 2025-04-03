Россияне отказываются от кофе из-за роста цен в кофейнях до 20%

Россияне стали реже покупать кофе в заведениях общепита, продажи в марте упали на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в исследовании системы сервисов для автоматизации бизнеса «Контур.Маркет», которое имеется в распоряжении РИА Новости. В понятие общепит входит работа кафе, ресторанов, столовых, банкетных залов, точек фастфуда и другие форматы деятельности. Гуральник отметил, что средняя стоимость кружки кофе в Москве составляет 300-400 рублей.

«У нас продажи кофе снизились на 16% по сравнением с показателями прошлого года. Думаю, это связано не с тем, что россияне разлюбили кофе, а с тем, что в кофейнях стало дорого его покупать. Из-за этого россияне вынуждены пить кофе реже или покупать его, например, в магазинах. Кофе в кофейнях подорожал за год на 5-20%. Средняя цена кружки кофе в регионе – 200-250 рублей, в Москве – 300-400 рублей», - сказал собеседник НСН.

Ранее врач-диетолог Анна Белоусова в беседе с НСН призвала отдавать предпочтение зерновому кофе, выпивать не более 100 миллилитров напитка в день и делать это не на пустой желудок.

