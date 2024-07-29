Россияне от 80 лет получат прибавку к пенсиям

Российские пенсионеры старше 80 лет и инвалиды I группы с 1 января следующего года каждый месяц будут получать доплату в размере 1200 рублей, сообщает «Прайм» со ссылкой на доцента кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г. В. Плеханова Людмилу Иванову-Швец.

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По ее словам, это предусмотрено поправкой, которую на днях приняли депутаты Госдумы. При этом оформлять ничего не потребуется, все назначат автоматически.

Ранее депутат Стенякина рассказала, какие пособия вырастут в 2025 году, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Павел Лисицын
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