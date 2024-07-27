Депутат Стенякина рассказала, какие пособия вырастут в 2025 году

«Будут повышены предельные суммы пособий по беременности и уходу за ребенком до 1,5 лет — до 794,4 тысячи и 68,9 тысячи рублей соответственно», — отметила парламентарий.

Кроме того, максимальный размер выплаты по больничному за день вырастет с 2,7 тысячи рублей до 5,7 тысячи. Социальные пенсии и выплаты по государственному пенсионному обеспечению станут больше на 9,5%, а пособия Героям России, Героям Труда, ветеранам, жителям блокадного Ленинграда, инвалидам, ликвидаторам техногенных аварий — на 4,5 процента.

Также Стенякина сообщила, что с учетом темпов развития инфляции материнский капитал при рождении первого ребенка может вырасти до 646 тысяч рублей, а при рождении второго — до 854 тысяч. В 2025 году ожидается увеличение основного денежного довольствия военных и пенсий, которые рассчитываются на его основе, на процент не менее прогнозируемого уровня инфляции в 4%.

