Путин подписал закон о повышении военных пенсий на 5,1%

Восемь человек пострадали при обстреле ВСУ Шебекина в Белгородской области

Кабмин РФ снизил порог продажи валюты экспортерами с 60% до 40%

В ближайшие десять лет число россиян будет уменьшаться на 500 тысяч человек в год

В Турции два человека погибли, еще 28 получили ранения в ходе ДТП с туристическим автобусом

Индийский миллиардер Мукеша Амбани потратил на свадьбу младшего сына $600 миллионов