Путин подписал закон о повышении военных пенсий на 5,1%

Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий индексацию военных пенсий на 5,1% с учётом изменения прогноза социально-экономического развития страны.

Путин назвал индексацию пенсий справедливым и долгожданным решением

По словам главы Минфина РФ Антона Силуанова, согласно новым нормам «средний размер военной пенсии с учётом индексации составит 41 600 рублей».

Ранее Совет Федерации одобрил закон об индексации пенсий работающим пенсионерам, начиная с 1 февраля 2025 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Иван Секретарев
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