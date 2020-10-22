Россияне определились с национальной идеей
Абсолютное большинство россиян (92%) назвали самой важной национальной идеей сохранение населения, здоровье и благополучие семей, передает РИА Новости итоги опроса ВЦИОМ.
Две другие ценности, которые назвали российские граждане - достойный эффективный труд (87%) и комфортная и безопасная среда для жизни (86%).
Самореализацию и развитие талантов назвали 81% российских граждан, гораздо меньше – по 60% опрошенных – считают важным цифровую трансформацию и успешное предпринимательство.
Телефонный опрос ВЦИОМ проходил 12-18 сентября среди 1,6 тысячи человек старше 18 лет.
А ранее ВЦИОМ выяснил, что практически каждого второго россиянина (47%) устраивает жизнь, которую он ведёт. Ещё 29% респондентов заявили, что их жизнь отчасти устраивает, а отчасти – нет. 23% отмечали неудовлетворённость своей жизнью.
В целом индекс удовлетворённости жизнью в июне оказался на шесть пунктов выше, чем в мае – он сравнялся с показателем начала года, говорится в исследовании. Подрос и индекс экономического положения – он на 4 пункта выше, чем в конце весны. В июне текущее экономическое положение в России признавали хорошим 9% опрошенных, 42% считали плохим, а 44% давали средние оценки.
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