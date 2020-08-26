ВЦИОМ выяснил отношение россиян к чипированию
Большинство россиян, слышавших о чипировании, относятся к нему в той или иной степени негативно, показал проведённый 1 августа опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Своё отрицательное отношение к этой процедуре выразили 77% респондентов, передаёт РЕН ТВ. Ещё 11% заявили, что им эта тема безразлична.
Половина опрошенных (51%) считает, что техническая возможность чипирования есть уже сейчас. 54% респондентов полагают, что без их ведома чипирование невозможно, 42% придерживаются обратного мнения.
Как уточняет РИА Новости, 52% не опасаются быть чипированными без их ведома, у 45% такие опасения всё же есть.
В числе преимуществ чипирования россияне называют возможность бесконтактной оплаты и отсутствие необходимости носить с собой документы. 34% не видят никаких преимуществ, а 35% считают недостатком чипирования контроль, нарушение прав и свобод,
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