В Госдуме предложили запретить работать курьерами имеющим судимость
Госдума прорабатывает ряд законодательных инициатив, касающихся регулирования деятельности курьеров в России. Об этом сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.
Политик напомнил, что 32 региона уже запретили курьерскую деятельность в различном виде для иностранцев, работающих по патентам. Также субъектам РФ дали право вводить обязательную аттестацию курьеров и таксистов, проверяя уровень владения русским языком и знание правил общественного поведения.
«Со своей стороны продолжаем совершенствовать правовое поле в этой части», - написал Володин в Telegram-канале.
В частности, власти прорабатывают установление запрета на работу курьером для лиц, имеющих судимость за определенные преступления, и ужесточение административной ответственности за доставку продуктов без медицинской книжки.
Ранее в Санкт-Петербурге запретили привлечение иностранных граждан, работающих на основании патентов, к курьерской деятельности, напоминает Ura.ru.
