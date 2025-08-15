В Госдуме предложили запретить работать курьерами имеющим судимость

Госдума прорабатывает ряд законодательных инициатив, касающихся регулирования деятельности курьеров в России. Об этом сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

Политик напомнил, что 32 региона уже запретили курьерскую деятельность в различном виде для иностранцев, работающих по патентам. Также субъектам РФ дали право вводить обязательную аттестацию курьеров и таксистов, проверяя уровень владения русским языком и знание правил общественного поведения.

«Со своей стороны продолжаем совершенствовать правовое поле в этой части», - написал Володин в Telegram-канале.

В частности, власти прорабатывают установление запрета на работу курьером для лиц, имеющих судимость за определенные преступления, и ужесточение административной ответственности за доставку продуктов без медицинской книжки.

Ранее в Санкт-Петербурге запретили привлечение иностранных граждан, работающих на основании патентов, к курьерской деятельности, напоминает Ura.ru.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Алексей Никольский
ТЕГИ:Вячеслав ВолодинГосдума

Горячие новости

Все новости

партнеры