Россияне обозначили свой порог бедности
Семью в России можно считать бедной, если средний доход на одного домочадца не выше 12,5 тыс. рублей. Такие данные приводит РБК со ссылкой на исследование «Левада-центра».
Из этого следует, что субъективно ощущение россиян о бедности на 11,6 процента выше, чем минимальный прожиточный минимум в России. Во втором квартале текущего года он составил 11,2 тыс. рублей.
В то же время участники опроса заявили, что достойный образ жизни предполагает средний доход в размере 38,1 тыс. рублей на одного члена семьи.
40 процентов респондентов признались, что средний доход на одного человека в их семье меньше 12,5 тыс. рублей.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене
Горячие новости
- Посольство РФ в Осло назвало фейком новость о высадке спецназа в Норвегии
- Россияне обозначили свой порог бедности
- Билан вновь посетил Самару и вспомнил про фюрера
- СМИ сообщили о скорой отставке иркутского губернатора Левченко
- Захарова объяснила визит Лаврова в США после визового скандала