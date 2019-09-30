Россияне обозначили свой порог бедности

Семью в России можно считать бедной, если средний доход на одного домочадца не выше 12,5 тыс. рублей. Такие данные приводит РБК со ссылкой на исследование «Левада-центра».

Из этого следует, что субъективно ощущение россиян о бедности на 11,6 процента выше, чем минимальный прожиточный минимум в России. Во втором квартале текущего года он составил 11,2 тыс. рублей.