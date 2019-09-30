Россияне обозначили свой порог бедности

30 сентября 201910:44

Семью в России можно считать бедной, если средний доход на одного домочадца не выше 12,5 тыс. рублей. Такие данные приводит РБК со ссылкой на исследование «Левада-центра».

Из этого следует, что субъективно ощущение россиян о бедности на 11,6 процента выше, чем минимальный прожиточный минимум в России. Во втором квартале текущего года он составил 11,2 тыс. рублей.

Названа сумма, необходимая для достойной жизни российского ребенка

В то же время участники опроса заявили, что достойный образ жизни предполагает средний доход в размере 38,1 тыс. рублей на одного члена семьи.

40 процентов респондентов признались, что средний доход на одного человека в их семье меньше 12,5 тыс. рублей.

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ФОТО: РИА Новость/Безносов Михаил
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