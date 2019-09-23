Составлен рейтинг регионов с самым быстрым ростом зарплат

Составлен рейтинг регионов России, где за первое полугодие 2019 года зарплаты выросли больше всего. По данным исследования «РИА Рейтинг», ежемесячные доходы росли во всех субъектах. По сравнению с 2018 годом они стали больше на 7,1%, и составили в среднем 46,2 тысячи рублей.

Однако темпы роста зарплат существенно отличаются по регионам. Например, в Костромской области увеличение составило 14,7%, в Туве — 12,4%. На 10% и более оплата труда выросла в Магаданской области, Севастополе, на Сахалине, в Кемеровской и Липецкой областях, передает РЕН ТВ.

Меньше всего рост доходов зафиксирован в Ямало-Ненецком автономном округе и в Санкт-Петербурге. Там увеличение было в пределах всего 3,5%, отмечает Ura.ru. при этом если средняя зарплата в ЯНАО составляет 90,37 тысяч рублей, то в Костромской области — 26,9 тысяч.

Рейтинг регионов составлен на основании данных Росстата.

Ранее врач-нарколог Руслан Исаев и аналитик рынков алкоголя Вадим Дробиз объяснили в эфире НСН взаимосвязь падения доходов населения и распространения дешевого алкоголя в России.



