Россияне не могут играть в Diablo Immortal

Известно, что ограничения коснулись только российских пользователей. В других странах Diablo Immortal выйдет 2 июня, как ранее планировалось.

Также стало известно, что через какое-то время компьютерную игру планируют сделать доступной и для россиян.

Diablo Immortal – является частью серии Diablo для онлайн-игры на мобильных устройствах и ПК, напоминает Газета.ru.

