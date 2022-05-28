Россияне не могут играть в Diablo Immortal
У россиян нет возможности скачивать и играть в Diablo Immortal ни на одном из устройств, сообщает портал DTF со ссылкой на техническую поддержку Blizzard.
Известно, что ограничения коснулись только российских пользователей. В других странах Diablo Immortal выйдет 2 июня, как ранее планировалось.
Также стало известно, что через какое-то время компьютерную игру планируют сделать доступной и для россиян.
Diablo Immortal – является частью серии Diablo для онлайн-игры на мобильных устройствах и ПК, напоминает Газета.ru.
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