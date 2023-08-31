Россияне не хотят, чтобы их дети становились блогерами и актерами
Российские родители не хотят, чтобы их дети становились актерами, блогерами и пиарщиками, следует из соцопроса ко Дню знаний «АльфаСтрахования», результаты которого есть в распоряжении «Газеты.Ru».
Так, 27% опрошенных родителей выступили против того, чтобы их дети становились актерами, еще 33% респондентов считают блогерство нежелательной профессией для детей, а 14% российских родителей назвали сферу пиара не лучшим выбором профессии.
Отмечается, что россияне считают самыми востребованными специальности, которые связаны с IT-технологиями. Большинство родителей хотели бы, чтобы дети стали программистами, разработчиками, аналитиками — так ответили 54% опрошенных. Еще 17% считают, что ребенку лучше освоить рабочую профессию, так как формируется дефицит инженеров, техников, электриков.
Ранее вице-президент клуба молодых предпринимателей Росмолодежи, член экспертного совета Государственной Думы по молодежной политики и Ассоциации карьерных консультантов России Гарри Мурадян в беседе с «Радиоточкой НСН» рассказал, в каких профессиональных областях высокие зарплаты.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru