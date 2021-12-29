Крым на новогодних праздниках посетят более 300 тысяч туристов

Крымские отели и санатории готовятся принять более 300 тысяч отдыхающих с 30 декабря по 10 января. Об этом рассказал министр курортов и туризма региона Вадим Волченко.

По его словам, средняя загрузка объектов размещения туристов составляет 70 процентов, а в целом ряде объектов достигает 90 процентов и выше.