Крым на новогодних праздниках посетят более 300 тысяч туристов

Крымские отели и санатории готовятся принять более 300 тысяч отдыхающих с 30 декабря по 10 января. Об этом рассказал министр курортов и туризма региона Вадим Волченко.

По его словам, средняя загрузка объектов размещения туристов составляет 70 процентов, а в целом ряде объектов достигает 90 процентов и выше.

Названы самые популярные среди россиян направления для путешествий
Чиновник добавил, что во время новогодних каникул на полуострове будут работать 240 средств размещения – отелей, санаториев, пансионатов, передает РИА Новости.

Большинство россиян проведут новогодние каникулы в путешествиях по стране, а самым популярным направлением зарубежного отдыха будет Египет, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:ТуристыКрым
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