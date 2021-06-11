Россияне назвали желаемый доход для финансовой независимости

Большинство (82%) респондентов назвали достойную зарплату основным критерием финансовой независимости. Москвичи хотят получать больше остальных — 104,4 тысячи рублей, сообщило RT.

Другим важным фактором 33% россиян выбрали накопления. В среднем по стране желаемая сумма отложенных денег составляет 3,4 миллиона рублей. В Москве стремятся накопить 6,39 миллионов рублей, а в Санкт-Петербурге — 4,12 миллиона.

Молодые граждане хотят стать финансово независимыми за счет открытия бизнеса (50%) или с помощью сдачи жилья в аренду (42%). По результатам опроса, респонденты хотели бы добиться такой независимости в 24,4 года, пишет портал News.ru.

