Россияне назвали желаемый доход для финансовой независимости
Для финансовой независимости россиянам нужно получать примерно 74,9 тысяч рублей, сообщает РБК со ссылкой на исследование СК «Сбербанк страхование жизни».
Около 63% жителей России считают себя финансово независимыми. При этом больше всего таких граждан в Новосибирске, Хабаровске и Владивостоке (74% опрошенных), пишет ФАН.
Большинство (82%) респондентов назвали достойную зарплату основным критерием финансовой независимости. Москвичи хотят получать больше остальных — 104,4 тысячи рублей, сообщило RT.
Другим важным фактором 33% россиян выбрали накопления. В среднем по стране желаемая сумма отложенных денег составляет 3,4 миллиона рублей. В Москве стремятся накопить 6,39 миллионов рублей, а в Санкт-Петербурге — 4,12 миллиона.
Молодые граждане хотят стать финансово независимыми за счет открытия бизнеса (50%) или с помощью сдачи жилья в аренду (42%). По результатам опроса, респонденты хотели бы добиться такой независимости в 24,4 года, пишет портал News.ru.
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