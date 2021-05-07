Россияне назвали зарплаты преподавателей и врачей несправедливо низкими
Россияне считают зарплаты преподавателей, врачей и ученых несправедливо низкими, сообщил РБК со ссылкой на исследование «Работы.ру».
Около 60% респондентов отметили, что преподаватели и врачи должны получать более высокую оплату труда, а 36% жителей посчитали, что зарплату нужно повысить и ученым, пишет RT. Всего 1% россиян выступили за то, чтобы платить больше чиновникам. Аналитики сервиса «Работа.ру» провели исследование в апреле среди пяти тысяч человек старше 18 лет.
Ранее «Свободная пресса» писала, что, по данным опроса SuperJob, почти половину трудоспособного населения России охватила социально-трудовая апатия. Аналитики утверждают, что никакие надбавки за труд не догонят нынешний рост цен. Граждане стали реже ждать повышения зарплаты и изменения системы мотивации.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
4,9 млн+8 386 / сут.
Умерли
113 тыс.+376 / сут.
Выздоровели
4,5 млн+8 022 / сут.
- Город Шуша объявлен культурной столицей Азербайджана
- В Венгрии подтвердили надежность «Спутника V»
- Кто в России хозяин? Как Путин добивается бесплатной газификации регионов
- Россияне назвали зарплаты преподавателей и врачей несправедливо низкими
- В России за сутки выявили 8 386 новых случаев COVID-19
- Ипотечное расстройство. Люди стали откладывать покупку жилья
- Регистрацию безработных продлили до 31 июля в Подмосковье
- Правительство приняло новые меры по стабилизации цен на бензин
- Минздрав обновил рекомендации по борьбе с COVID-19
- Синоптики рассказали о погоде в Москве 7 мая
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru