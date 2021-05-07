Россияне назвали зарплаты преподавателей и врачей несправедливо низкими

Около 60% респондентов отметили, что преподаватели и врачи должны получать более высокую оплату труда, а 36% жителей посчитали, что зарплату нужно повысить и ученым, пишет RT. Всего 1% россиян выступили за то, чтобы платить больше чиновникам. Аналитики сервиса «Работа.ру» провели исследование в апреле среди пяти тысяч человек старше 18 лет.

Ранее «Свободная пресса» писала, что, по данным опроса SuperJob, почти половину трудоспособного населения России охватила социально-трудовая апатия. Аналитики утверждают, что никакие надбавки за труд не догонят нынешний рост цен. Граждане стали реже ждать повышения зарплаты и изменения системы мотивации.

