Опрос: россиянам нравится работать удаленно
Гражданам России понравилось работать удаленно, сообщает ТАСС со ссылкой на исследование одного из банков.
Главными преимуществами россияне назвали экономию времени на дорогу и существенное сокращение расходов. Так, к «удаленке» положительно отнеслись около 88% опрошенных.
Последний год удаленно на постоянной основе работали 54% респондентов. Еще 22% трудились так около полугода, возвращаясь в офис периодически.
Более эффективным рабочий процесс в домашних условиях назвали 33% участников исследования — нет отвлечения на офисный шум и разговоры коллег.
Менеджеры по продаже косметологического оборудования и java-разработчики могут претендовать на самые высокие зарплаты на удаленке. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на исследование сервиса «Работа.ру».
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