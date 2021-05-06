Опрос: россиянам нравится работать удаленно

Главными преимуществами россияне назвали экономию времени на дорогу и существенное сокращение расходов. Так, к «удаленке» положительно отнеслись около 88% опрошенных.

Последний год удаленно на постоянной основе работали 54% респондентов. Еще 22% трудились так около полугода, возвращаясь в офис периодически.

Более эффективным рабочий процесс в домашних условиях назвали 33% участников исследования — нет отвлечения на офисный шум и разговоры коллег.

Менеджеры по продаже косметологического оборудования и java-разработчики могут претендовать на самые высокие зарплаты на удаленке. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на исследование сервиса «Работа.ру».

