Опрос: россиянам нравится работать удаленно

Гражданам России понравилось работать удаленно, сообщает ТАСС со ссылкой на исследование одного из банков.

Стали известны самые высокооплачиваемые вакансии на удаленке

Главными преимуществами россияне назвали экономию времени на дорогу и существенное сокращение расходов. Так, к «удаленке» положительно отнеслись около 88% опрошенных.

Последний год удаленно на постоянной основе работали 54% респондентов. Еще 22% трудились так около полугода, возвращаясь в офис периодически.

Более эффективным рабочий процесс в домашних условиях назвали 33% участников исследования — нет отвлечения на офисный шум и разговоры коллег.

Менеджеры по продаже косметологического оборудования и java-разработчики могут претендовать на самые высокие зарплаты на удаленке. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на исследование сервиса «Работа.ру».

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ФОТО: РИА Новости/Владимир Песня
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