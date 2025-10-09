Собянин принял решение расширить сеть зарядных станций для электромобилей

Он отметил, что рассчитывает на активность частных инвесторов, пообещав им поддержку со стороны московского правительства. Заявки будет принимать Московский фонд поддержки промышленности и предпринимательства.

«Город будет компенсировать им до 50% затрат на технологическое присоединение ЭЗС к городским сетям, но не больше двух млн рублей за одну станцию», – написал мэр.

Градоначальник добавил, что также владельцы зарядных станций должны будут интегрировать объекты в городское программное обеспечение.

Ранее автоэксперт Игорь Моржаретто заявил «Радиоточке НСН», что автомобильные компании по всему миру признают, что ставка на электромобили была преждевременной, и возвращаются к обычным двигателям.

