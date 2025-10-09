Собянин принял решение расширить сеть зарядных станций для электромобилей
Власти Москвы в ближайшие годы планируют значительно расширить сеть зарядных станций для электромобилей, чтобы подготовить столицу к растущему парку электротранспорта и улучшить экологию. Об этом в своём Telegram-канале заявил мэр столицы Сергей Собянин.
Он отметил, что рассчитывает на активность частных инвесторов, пообещав им поддержку со стороны московского правительства. Заявки будет принимать Московский фонд поддержки промышленности и предпринимательства.
«Город будет компенсировать им до 50% затрат на технологическое присоединение ЭЗС к городским сетям, но не больше двух млн рублей за одну станцию», – написал мэр.
Градоначальник добавил, что также владельцы зарядных станций должны будут интегрировать объекты в городское программное обеспечение.
Ранее автоэксперт Игорь Моржаретто заявил «Радиоточке НСН», что автомобильные компании по всему миру признают, что ставка на электромобили была преждевременной, и возвращаются к обычным двигателям.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Европарламент отклонил два вотума недоверия фон дер Ляйен
- Самозанятым разрешат оформлять оплачиваемые больничные
- Умер автор хита «Молодая» Ефрем Амирамов
- Волынец объяснила свой уход с поста детского омбудсмена
- Центробанк допустит банки к работе с криптовалютами
- Психолог рассказал, когда пора бороться с излишней эмоциональностью
- Европарламент призвал сбивать российские самолеты в воздушном пространстве ЕС
- Туроператоры раскрыли, как подорожал новогодний отдых в России
- Маркетплейсам запретят скидки за оплату через кошелек из-за жалоб банков
- Путин: РФ сделает все необходимое по компенсациям из-за крушения самолета AZAL
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru