Россияне назвали справедливый размер ипотечной ставки

Более половины россиян (55%) считают, что справедливый размер ипотечной ставки в стране должен составлять от 1 до 5%. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного банком «Открытие».

Опрос был проведен среди тысячи россиян в возрасте от 18 до 65 лет в городах с населением более 100 тысяч человек.

Каждый пятый (21%) выразил мнение, что ставки не должны превышать 1%, 7% опрошенных посчитали справедливой ставку в 5-7%, 2% респондентов признали ставку в 7-9% справедливой.

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При этом отмечается, что 53% россиян поддерживают решение президента РФ Владимира Путина о продлении льготной программы ипотеки на год.

Ранее член президиума Столыпинского клуба, экономист Владислав Жуковский на пресс-конференции в НСН предсказал повышение процентной ставки Центробанка, что ударит по доступности кредитов.

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ФОТО: pixabay.com
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