Россияне назвали справедливый размер ипотечной ставки

Более половины россиян (55%) считают, что справедливый размер ипотечной ставки в стране должен составлять от 1 до 5%. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного банком «Открытие».

Опрос был проведен среди тысячи россиян в возрасте от 18 до 65 лет в городах с населением более 100 тысяч человек.

Каждый пятый (21%) выразил мнение, что ставки не должны превышать 1%, 7% опрошенных посчитали справедливой ставку в 5-7%, 2% респондентов признали ставку в 7-9% справедливой.