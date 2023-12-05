Россияне назвали самыми неудачными новогодними подарками одежду и косметику
Предметы одежды, косметика и средства гигиены, а также сувениры возглавили антирейтинг новогодних подарков, составленный сервисом по поиску работы SuperJob. Об этом говорится в сообщении платформы.
Специалисты провели опрос среди 1600 экономически активных совершеннолетних россиян из всех округов страны. Как выяснилось, 12% респондентов считают худшими подарками на Новый год носки, халаты, свитера и футболки, шапки и шарфы. Еще 4% опрошенных раскритиковали косметические и гигиенические средства, по 3% россиян назвали неудачными новогодними подарками сувениры (игрушки, статуэтки, свечи), сладости и кухонную утварь. Кроме того, для 9% худшими подарками являются другие предметы, в том числе полотенца, постельное белье, канцелярия, цветы, паззлы, бижутерия.
«Для 5% опрошенных худшим новогодним подарком является плохая новость в преддверии праздника или отсутствие хорошего настроения. 18% респондентов считают, что самое худшее в Новый год — остаться вообще без поздравлений», — отмечается в исследовании SuperJob.
При этом каждый третий опрошенный заявил, что не получал плохих новогодних подарков.
Ранее SuperJob выяснил, что 77% россиян отметят Новый год дома, а 9% встретят праздник на работе, пишет RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Фильм-концерт Бейонсе возглавил американский прокат
- «И такое бывает!»: Запашный о скандальном видео с жестким усмирением хищников
- Школьник ударил ножом одноклассника на перемене в башкирской школе
- Минобороны досрочно получило все «Панцири» по гособоронзаказу года
- Захарова: Лавров сказал фразу «оставьте меня в покое» на СМИД ОБСЕ фотографу
- СМИ узнали о тайном разводе Кати Лель с мужем после 15 лет брака
- Экс-чемпион UFC Макгрегор допустил, что будет избираться на пост президента Ирландии
- Россияне назвали самыми неудачными новогодними подарками одежду и косметику
- Явлинский предложил примирить Россию и Украину по примеру Эльзаса
- Автор книги «Слово пацана» намекнул на будущее героев одноименного сериала
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru