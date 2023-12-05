Россияне назвали самыми неудачными новогодними подарками одежду и косметику

Специалисты провели опрос среди 1600 экономически активных совершеннолетних россиян из всех округов страны. Как выяснилось, 12% респондентов считают худшими подарками на Новый год носки, халаты, свитера и футболки, шапки и шарфы. Еще 4% опрошенных раскритиковали косметические и гигиенические средства, по 3% россиян назвали неудачными новогодними подарками сувениры (игрушки, статуэтки, свечи), сладости и кухонную утварь. Кроме того, для 9% худшими подарками являются другие предметы, в том числе полотенца, постельное белье, канцелярия, цветы, паззлы, бижутерия.

«Для 5% опрошенных худшим новогодним подарком является плохая новость в преддверии праздника или отсутствие хорошего настроения. 18% респондентов считают, что самое худшее в Новый год — остаться вообще без поздравлений», — отмечается в исследовании SuperJob.

При этом каждый третий опрошенный заявил, что не получал плохих новогодних подарков.

Ранее SuperJob выяснил, что 77% россиян отметят Новый год дома, а 9% встретят праздник на работе, пишет RT.

