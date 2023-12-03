Почти половина россиян не планируют смотреть новогодние огоньки

От просмотра новогодних развлекательных тв-шоу решили отказаться 45 процентов россиян. Об этом сообщает РБК со ссылкой на опрос портала SuperJob.

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Новогодние телевизионные проекты собираются смотреть 11 процентов россиян, для фонового просмотра их включат 33 процента опрошенных. Остальные 45 процентов респондентов решили отказаться от праздничных телешоу. Большинство из этой категории – бездетные люди и россияне с высокими доходами.

Издание напоминает, что четыре года назад 38 процентов россиян не собирались смотреть новогодние огоньки по телевизору.

Ранее съемки «Новогоднего голубого огонька», который покажут на телеканале «Россия» до и после обращения президента РФ, стартовали на студии Мосфильм, сообщает «Комсомольская правда».



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ФОТО: РИА Новости
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