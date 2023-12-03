Почти половина россиян не планируют смотреть новогодние огоньки
От просмотра новогодних развлекательных тв-шоу решили отказаться 45 процентов россиян. Об этом сообщает РБК со ссылкой на опрос портала SuperJob.
Новогодние телевизионные проекты собираются смотреть 11 процентов россиян, для фонового просмотра их включат 33 процента опрошенных. Остальные 45 процентов респондентов решили отказаться от праздничных телешоу. Большинство из этой категории – бездетные люди и россияне с высокими доходами.
Издание напоминает, что четыре года назад 38 процентов россиян не собирались смотреть новогодние огоньки по телевизору.
Ранее съемки «Новогоднего голубого огонька», который покажут на телеканале «Россия» до и после обращения президента РФ, стартовали на студии Мосфильм, сообщает «Комсомольская правда».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru