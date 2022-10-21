Россияне назвали самыми дорогими городами для жизни Москву, Уфу и Краснодар
Россияне назвали Москву, Уфу и Краснодар самыми дорогими городами для жизни. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на опрос сервиса Superjob.
В исследовании приняли участие 10 тысяч экономически активных жителей городов-миллионников.
«Чаще всего дорогим городом считают свой город москвичи: в этом убеждены 6 из 10 опрошенных. На втором месте - столица Башкирии: в том, что жить здесь отнюдь не дешево, уверены 57% уфимцев. Краснодар занимает третье место: дорогим свой город называет каждый второй его житель (51%)», — отмечается в результатах опроса.
Кроме того, одними из самых дорогих мегаполисов назвали Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Волгоград и Екатеринбург. Жители Воронежа, Перми и Челябинска реже других называли свои города дорогими.
По данным опроса, дороже всего в мегаполисах обходится жилье: такая ситуация наблюдается в Москве, Уфе, Краснодаре, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Волгограде, Екатеринбурге, Казани, Омске, Самаре, Новосибирске. Респондентов из Красноярска, Нижнего Новгорода, Воронежа, Перми и Челябинска чаще всего возмущают цены на продукты. Кроме того, в Нижнем Новгороде, Новосибирске, Воронеже, Перми и Челябинске одними из самых дорогих вещей называли одежду, обувь и технику.
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