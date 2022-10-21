ФОМ: уровень беспокойства россиян снизился

По состоянию на 16 октября уровень тревожности в России снизился с 67 процентов неделей ранее до 56 процентов. Это следует из данных опроса Фонда общественного мнения (ФОМ) за 14-16 октября.
При этом граждан, отметивших спокойное настроение, стало на 10 п.п. больше – 38 процентов (было 28).

В исследовании приняли участие 1,5 тыс. респондентов из 53 российских субъектов. Респондентам предлагалось ответить на вопрос о том, какое настроение преобладает в их окружении — спокойное или тревожное.

ВЦИОМ: у половины россиян нет сбережений

Резко выросший уровень беспокойства россиян вырос за неделю с 18 по 25 сентября (с 35% до 69%), тогда спокойных россиян стало вдвое меньше (показатель упал с 57% до 26%). Происходило это на фоне объявленной президентом РФ Владимиром Путиным частичной мобилизации с 21 сентября.

Ранее ВЦИОМ выяснил, что каждый третий россиянин считает, что Русская православная церковь излишне вмешивается в дела государства.


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ФОТО: vk.com
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