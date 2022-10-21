ФОМ: уровень беспокойства россиян снизился
По состоянию на 16 октября уровень тревожности в России снизился с 67 процентов неделей ранее до 56 процентов. Это следует из данных опроса Фонда общественного мнения (ФОМ) за 14-16 октября.
При этом граждан, отметивших спокойное настроение, стало на 10 п.п. больше – 38 процентов (было 28).
В исследовании приняли участие 1,5 тыс. респондентов из 53 российских субъектов. Респондентам предлагалось ответить на вопрос о том, какое настроение преобладает в их окружении — спокойное или тревожное.
Резко выросший уровень беспокойства россиян вырос за неделю с 18 по 25 сентября (с 35% до 69%), тогда спокойных россиян стало вдвое меньше (показатель упал с 57% до 26%). Происходило это на фоне объявленной президентом РФ Владимиром Путиным частичной мобилизации с 21 сентября.
Ранее ВЦИОМ выяснил, что каждый третий россиянин считает, что Русская православная церковь излишне вмешивается в дела государства.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,3 млн+10 067 / сут.
Умерли
389 тыс.+90 / сут.
Выздоровели
20,7 млн+18 352 / сут.
- В Кремле не называют точную дату завершения частичной мобилизации
- Песков высказался об ошибках при частичной мобилизации
- В Кремле не обсуждали вопрос призыва женщин в армию
- В Кремле не думали о возвращении к двухгодичной службе в армии
- Россияне назвали самыми дорогими городами для жизни Москву, Уфу и Краснодар
- Иран призвал своих граждан покинуть Украину
- Краснов: С началом спецоперации участились призывы к насилию
- Эрдоган: Турция ищет альтернативу американским истребителям F-16
- Эрдоган анонсировал телефонные переговоры с Путиным и Зеленским
- СМИ: В России обсуждают способы балансировки импорта и экспорта
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru