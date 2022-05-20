Россияне назвали самых нелюбимых литературных героев
Одними из самых нелюбимых литературных героев россиян оказались Долорес Амбридж и Питер Петтигрю из произведений о Гарри Поттере, а также героиня одноименного романа Льва Толстого Анна Каренина. Об этом рассказали в пресс-службе группы компаний «Литрес».
В рейтинге самых раздражающих героев русской литературы первое место занимает суровая помещица из «Муму», которая заставила Герасима утопить его собаку. На втором месте - Анна Каренина, на третьем – один из главных героев романа «Лолита» Гумберт Гумберт. Так, почти половина опрошенных (48%) заявила, что из-за неприязни к этому персонажу книги Набокова они не смогли дочитать ее до конца.
В ТОП-5 антирейтинга также попали герой одноименного романа в стихах Александра Пушкина Евгений Онегин и главная героиня романа-эпопеи «Война и мир» Наташа Ростова.
Среди героев иностранных книг второе место в списке самых раздражающих персонажей занимает Белла Свон из серии романов «Сумерки». В антирейтинг также попади король Джоффри Баратеон из «Песни льда и пламени» и Лидия Беннет из «Гордости и предубеждения».
По данным источника, 88% россиян хотя бы раз сталкивались с неприязнью к литературным героям. При этом причиной такого отношения к персонажам у 58% читателей становилось непонимание логики их действий, у 36% - аморальное и безнравственное поведение героев, у 28% - неприятный осадок после прочтения, вызванный их словами и поступками.
Ранее зампредседателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» назвал «вызовом» распространение книг о суевериях, предсказаниях и прочей «духовной мишуре».
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