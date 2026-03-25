Риэлтор объяснил переезд россиян из больших городов в малые

Он указал, что одной из причин, по которой жители мегаполисов стали чаще покупать дома в малых поселениях, является более низкая стоимость недвижимости, однако это не единственный фактор.

«Люди оценивают качество среды, занятость, инфраструктуру, образование детей и медицинский сервис», - отметил эксперт.

Шурыгин добавил, что говорить о массовой «деурбанизации» пока не приходится - происходит «точечная репатриация в малые города, усиление пригородов крупных центров и рост индивидуального жилищного строительства вокруг агломераций».

Ранее эксперт по недвижимости, риелтор Юлия Дольная заявила «Радиоточке НСН», что ставка по ипотеке должна быть такой, чтобы россияне могли позволить себе покупать квартиры без миллионных переплат.

