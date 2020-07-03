Россияне назвали самое желанное направление отдыха за границей

Россияне назвали самым желанной страной для отдыха за рубежом Италию. Таковы данные исследования, проведенного онлайн-сервисом OneTwoTrip. У пользователей спрашивали, куда они больше всего хотят отправиться после открытия внешних границ и возобновления авиаперелетов.

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Италию назвали 13,75% участников опроса, сообщает РЕН ТВ. В тройку самых желаемых направлений также вошли Испания (9,4%) и Португалия (6,3%).

После в списка значатся Таиланд (6%), Турция (5%), а также Греция (4,4%). Россияне также интересуются Грузией, США, Японией и Францией.

Ранее в ходе опроса выяснилось, что каждый пятый житель России решили отказаться от отпуска в этом году. Главный редактор газеты «Московский комсомолец» Павел Гусев в эфире НСН высказал опасение, что внутренний туризм приведет к массовому загрязнению природы.




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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:ТуристыИталия
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