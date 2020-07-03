Россияне назвали самое желанное направление отдыха за границей

Италию назвали 13,75% участников опроса, сообщает РЕН ТВ. В тройку самых желаемых направлений также вошли Испания (9,4%) и Португалия (6,3%).

После в списка значатся Таиланд (6%), Турция (5%), а также Греция (4,4%). Россияне также интересуются Грузией, США, Японией и Францией.

Ранее в ходе опроса выяснилось, что каждый пятый житель России решили отказаться от отпуска в этом году. Главный редактор газеты «Московский комсомолец» Павел Гусев в эфире НСН высказал опасение, что внутренний туризм приведет к массовому загрязнению природы.











