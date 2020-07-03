Гусев: Внутренний туризм может привести к загрязнению природы

Согласно результатам опроса, почти 20 процентов россиян решили отказаться от отпуска в этом году. Среди тех, кто все-таки уйдет на отдых, треть проведут отпуск дома. Об этом сообщает сервис «Работа.ру».

Главный редактор газеты «Московский комсомолец» Павел Гусев в эфире НСН выразил опасение, что внутренний туризм приведет к массовому загрязнению природы.