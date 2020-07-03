Гусев: Внутренний туризм может привести к загрязнению природы

Согласно результатам опроса, почти 20 процентов россиян решили отказаться от отпуска в этом году. Среди тех, кто все-таки уйдет на отдых, треть проведут отпуск дома. Об этом сообщает сервис «Работа.ру».

Главный редактор газеты «Московский комсомолец» Павел Гусев в эфире НСН выразил опасение, что внутренний туризм приведет к массовому загрязнению природы.

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«Это говорит только о крахе туристической индустрии. Но хорошо, что есть внутренний туризм, малые города, пригороды, природа привлекут внимание россиян. Теперь осталось сделать так, чтобы там не было пожаров, чтобы не начались другие неприятные случаи. А самое главное, чтобы не было массового загрязнения природы», – подчеркнул он.

Кроме того, главный редактор газеты «Московский комсомолец» Павел Гусев в эксклюзивном интервью НСН согласился с мнением телеведущего Владимира Познера. Тот уверен, что россияне голосовали «за» поправки не из-за одобрения новой Конституции, а из-за доверия к Путину.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:Павел ГусевПриродаТуризм
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