Россию закрыли еще на месяц: Почти половина россиян решила не отдыхать

Введенный в связи с пандемией коронавируса запрет на въезд в Россию будет действовать до 1 августа. Россия приняла решение о закрытии своих границ 27 марта в связи с пандемией коронавируса. С тех пор Росавиация ежемесячно издает распоряжение о продлении запрета. Ранее сообщалось, что в правительстве обсуждают возможность возобновления полетов в страны СНГ с июля, а в страны дальнего зарубежья - не раньше августа. Решения будут приниматься исходя из эпидемической ситуации в той или иной стране.

Четырехмесячный перерыв в авиасообщении с внешним миром дорого обойдется и самой авиаотрасли и туристической сфере. Это касается не только России: мировая туриндустрия из-за вспышки COVID-19 потеряет за это время 1 трлн 200 млн долларов, что составляет 1,5% глобального ВВП, - говорится в докладе, представленном Конференцией ООН по торговле и развитию. Причем, эти цифры составляют оптимистичную часть прогноза, исходящую из предположения, что простой продлится «всего» четыре месяца. Если же пауза затянется на год, потери отрасли превысят три миллиарда. Первыми и наиболее существенно пострадают развивающиеся страны, чья экономика в значительной степени зависит от туризма. Однако и развитые европейские государства, а также США, понесут многомиллиардные потери, столкнувшись с беспрецедентным сокращением числа иностранных туристов. Карантинные меры, ограничения на поездки, сокращение доходов населения и неуверенность в будущем – все это уже серьезно сказывается на туристической индустрии и может затормозить ее восстановление, - говорится в докладе.

Кризис в туристической индустрии будет иметь и мультипликативный эффект, который затронет сферу питания, обслуживания и индустрию развлечений. Каждый миллион долларов, недополученный сектором туризма, обернется сокращением национального дохода на 2-3 млн, - предупредили эксперты ООН. По их оценкам, уровень безработицы в сфере туризма и сопредельных отраслях может достигнуть 17%.

В России отсутствие на протяжении столь долгого времени возможности отдыха на зарубежных курортах может существенно подстегнуть развитие внутреннего туризма и создание для него современной инфраструктуры. Об этом неоднократно заявляли в том числе и представители самой туротрасли. Вместе с тем, экономическая ситуация внутри России росту спроса на внутренний туризм тоже не способствует. Согласно данным одного из опросов, на которые ссылается «Интерфакс», 43% россиян отказались от идеи взять отпуск на это лето. И только 11% собираются провести его в поездке по России.

