Россияне назвали размер идеальной пенсии

Эксперты провели исследование среди жителей России и выяснили, что после выхода на пенсию мужчины хотели бы получать 60 тысяч рублей в месяц, женщины — 51 тысячу рублей. При этом нынешние пенсионеры желали бы получать выплаты в 33 тысячи рублей, пишет Ura.ru.

По данным Минтруда, в 2022 году средние страховые выплаты неработающих пенсионеров составляют около 19 тысяч рублей, работающих — в среднем 14 тысяч рублей. Однако ежемесячный совокупный доход последних — примерно 66 тысяч рублей, пишет РИА ФАН.

