Россияне назвали размер идеальной пенсии
Россияне хотели бы после завершения трудовой деятельности ежемесячно получать в среднем 55,5 тысячи рублей. Об этом пишут «Известия», ссылаясь на данные опроса негосударственного фонда СберНПФ.
Эксперты провели исследование среди жителей России и выяснили, что после выхода на пенсию мужчины хотели бы получать 60 тысяч рублей в месяц, женщины — 51 тысячу рублей. При этом нынешние пенсионеры желали бы получать выплаты в 33 тысячи рублей, пишет Ura.ru.
По данным Минтруда, в 2022 году средние страховые выплаты неработающих пенсионеров составляют около 19 тысяч рублей, работающих — в среднем 14 тысяч рублей. Однако ежемесячный совокупный доход последних — примерно 66 тысяч рублей, пишет РИА ФАН.
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