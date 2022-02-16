Россияне назвали размер идеальной пенсии

Россияне хотели бы после завершения трудовой деятельности ежемесячно получать в среднем 55,5 тысячи рублей. Об этом пишут «Известия», ссылаясь на данные опроса негосударственного фонда СберНПФ.

Эксперт раскрыл способ увеличить пенсию работающим пенсионерам

Эксперты провели исследование среди жителей России и выяснили, что после выхода на пенсию мужчины хотели бы получать 60 тысяч рублей в месяц, женщины — 51 тысячу рублей. При этом нынешние пенсионеры желали бы получать выплаты в 33 тысячи рублей, пишет Ura.ru.

По данным Минтруда, в 2022 году средние страховые выплаты неработающих пенсионеров составляют около 19 тысяч рублей, работающих — в среднем 14 тысяч рублей. Однако ежемесячный совокупный доход последних — примерно 66 тысяч рублей, пишет РИА ФАН.

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ФОТО: РИА Новости
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