Россияне назвали разговорчивость самым раздражающим качеством коллег

Еще 27% респондентов признались, что их раздражает повышенная инициативность.

Кроме того, 33% опрошенных россиян раздражает то, что коллеги не здороваются при встрече и не прощаются, а также не запоминают имен. Еще 38% категорически не приемлют игнорирование просьб коллегами. А 14% — показную скромность.

Ранее HR-эксперт Гарри Мурадян в беседе с «Радиоточкой НСН» заявил, что кадровый голод в службе доставки объясняется драконовскими мерами ФНС и тем, что россияне не хотят трудиться курьерами, предпочитая пойти служить в армию по контракту.

