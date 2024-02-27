Россияне назвали разговорчивость самым раздражающим качеством коллег

Порядка 43% опрошенных россиян заявили, что их раздражает излишняя разговорчивость коллег, пишет «Газета.Ru» со ссылкой на исследование «HR Lab. — Лаборатория HR Инноваций» и платформы «Академия Здоровья» для Аналитического центра «АльфаСтрахование».

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Еще 27% респондентов признались, что их раздражает повышенная инициативность.

Кроме того, 33% опрошенных россиян раздражает то, что коллеги не здороваются при встрече и не прощаются, а также не запоминают имен. Еще 38% категорически не приемлют игнорирование просьб коллегами. А 14% — показную скромность.

Ранее HR-эксперт Гарри Мурадян в беседе с «Радиоточкой НСН» заявил, что кадровый голод в службе доставки объясняется драконовскими мерами ФНС и тем, что россияне не хотят трудиться курьерами, предпочитая пойти служить в армию по контракту.

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Астапкович
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