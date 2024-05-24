Россияне назвали любимым занятием в отпуске просмотр фильмов
Просмотр кино назвали любимым занятием во время отпуска 72% россиян. Соответствующий опрос провел онлайн-кинотеатр KION.
При этом чаще всего соотечественники смотрят комедии и сериалы (67%), наименее популярный жанр — фильмы ужасов (лишь 5% опрошенных). Как правило, россияне смотрят кино с мобильных устройств, однако при этом 66% опрошенных реже пользуются мобильными телефонами в отпуске (причем чем старше респонденты, тем больше эта цифра).
В дорогу с собой контент берут 52% опрошенных. Чаще всего это делают респонденты в возрасте 18-24 лет (61%), реже всего — опрошенные в возрасте старше 55 лет (35%).
Кроме того, 55% россиян дают своим детям во время отпуска смотреть мультфильмы.
Всего в онлайн-опросе приняли участие 2000 соотечественников.
Ранее россияне признались, что считают лучшим исполнителем роли Шерлока Холмса советского актера Василия Ливанова, воплотившего образ английского детектива в телесериале «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru