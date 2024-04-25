Число подписок на онлайн-кинотеатры в российских городах побило рекорд
Доля жителей российских городов, которые имеют подписки на онлайн-кинотеатры, достигла 52%, говорится в исследовании компания GfK, с результатами которого ознакомилась НСН.
Отмечается, что для онлайн-кинотеатров это новый рекорд, предыдущий максимум (49%) был достигнут в первом квартале 2023 года. Отмечается, что для начала года свойственен рост числа подписок на стриминговые сервисы, однако настолько значимое увеличение их количества произошло впервые за два года.
Кроме того, за первые три месяца этого года до 38% россиян увеличилось число платящих подписчиков, что также побило рекорд – в минувшие годы этот показатель не превышал 33%. «Кинопоиск» остается лидером по числу платящих подписчиков (23,1%) и по их общему количеству. С начала года наибольший рост подписчиков зафиксировал сервис Wink – 13,1% горожан, когда как в последнем квартале 2023 года число пользователей составляло 9,7%.
Самое большое число пользователей онлайн-кинотеатров зафиксировано в Москве и Санкт-Петербурге – 58% жителей. Меньше всего пользователей стриминговых сервисов – в городах с населением меньше 100 тысяч человек.
В онлайн-опросе приняли участие 7500 респондентов в возрасте от 16 до 55 лет, проживающих в городах России, включая малые города с населением до 100 тысяч человек. Опрос проводился в январе–марте 2024 года.
Ранее Минэкономразвития предложило дополнительно поддержать выпуск не менее 550 российских кинофильмов до 2030 года с общим бюджетом около 200 миллиардов рублей, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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