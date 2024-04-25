Число подписок на онлайн-кинотеатры в российских городах побило рекорд

Отмечается, что для онлайн-кинотеатров это новый рекорд, предыдущий максимум (49%) был достигнут в первом квартале 2023 года. Отмечается, что для начала года свойственен рост числа подписок на стриминговые сервисы, однако настолько значимое увеличение их количества произошло впервые за два года.

Кроме того, за первые три месяца этого года до 38% россиян увеличилось число платящих подписчиков, что также побило рекорд – в минувшие годы этот показатель не превышал 33%. «Кинопоиск» остается лидером по числу платящих подписчиков (23,1%) и по их общему количеству. С начала года наибольший рост подписчиков зафиксировал сервис Wink – 13,1% горожан, когда как в последнем квартале 2023 года число пользователей составляло 9,7%.