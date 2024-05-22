Россияне назвали любимых киноактеров в образе Шерлока Холмса
Россияне считают лучшим исполнителем роли Шерлока Холмса советского актера Василия Ливанова, воплотившего образ английского детектива в телесериале «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона». Такие данные по итогам опроса приводят сервисы «Литрес» и LiveLib, результаты исследования есть в распоряжении НСН.
За сериал Игоря Масленникова с Ливановым и Виталием Соломиным высказались 86% опрошенных, 82% считают, что Ливанов наиболее точно передал характер Шерлока Холмса.
На втором месте по популярности оказался британский сериал «Шерлок» Марка Гэтисса и Стивена Моффата, который переносит действие в наши дни. Его упоминают 60% опрошенных. Сыгравшего в картине Бенедикта Камбербэтча 36% называют лучшим исполнителем роли детектива. На третьем месте – фильм Гая Ричи «Шерлок Холмс» (36%) и исполнитель главной роли Роберт Дауни-младший (14%).
22 мая исполняется 165 лет со дня рождения Артура Конана Дойля, автора цикла детективных произведений о Шерлоке Холмсе.
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