Россияне назвали любимых киноактеров в образе Шерлока Холмса

За сериал Игоря Масленникова с Ливановым и Виталием Соломиным высказались 86% опрошенных, 82% считают, что Ливанов наиболее точно передал характер Шерлока Холмса.

На втором месте по популярности оказался британский сериал «Шерлок» Марка Гэтисса и Стивена Моффата, который переносит действие в наши дни. Его упоминают 60% опрошенных. Сыгравшего в картине Бенедикта Камбербэтча 36% называют лучшим исполнителем роли детектива. На третьем месте – фильм Гая Ричи «Шерлок Холмс» (36%) и исполнитель главной роли Роберт Дауни-младший (14%).

22 мая исполняется 165 лет со дня рождения Артура Конана Дойля, автора цикла детективных произведений о Шерлоке Холмсе.

