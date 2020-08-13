Россияне назвали плюсы и минусы удаленной работы
Россияне назвали основные плюсы и минусы работы из дома. По данным Роструда, каждый пятый назвал неудобством работы из «домашнего офиса» то, что члены семьи отвлекают их от исполнения служебных обязанностей.
21% респондентов жалуются на сложности с организацией рабочего дня, пишет RT. 13% — на плохую коммуникацию с коллегами. Почти столько же опрошенных недовольны тем, что они продолжают работать, когда рабочий день уже закончился.
Но четверть респондентов при этом полагают, что для них в удалённой работе минусов нет. Из плюсов россияне отметили отсутствие необходимости тратить время на дорогу, возможность выбирать, где и откуда работать, более удобное планирование рабочего дня.
При этом 74% российских компаний планируют продолжать использовать дистанционный формат работы.
Адвокат Павел Астахов в эфире НСН отметил, что описать современные условия труда не так просто, как перевести сотрудников на «удалёнку».
«Достаточно несложно было перевести работников многих специальностей на работу в режиме онлайн. Но очень непросто теперь все эти особенности условий труда описать в законах и нормативно-правовых актах. Тем более, что-то мне подсказывает, что мы ушли в онлайн надолго», – сказал он.
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