Россияне назвали плюсы и минусы удаленной работы

Россияне назвали основные плюсы и минусы работы из дома. По данным Роструда, каждый пятый назвал неудобством работы из «домашнего офиса» то, что члены семьи отвлекают их от исполнения служебных обязанностей.

21% респондентов жалуются на сложности с организацией рабочего дня, пишет RT. 13% — на плохую коммуникацию с коллегами. Почти столько же опрошенных недовольны тем, что они продолжают работать, когда рабочий день уже закончился.

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Но четверть респондентов при этом полагают, что для них в удалённой работе минусов нет. Из плюсов россияне отметили отсутствие необходимости тратить время на дорогу, возможность выбирать, где и откуда работать, более удобное планирование рабочего дня.

При этом 74% российских компаний планируют продолжать использовать дистанционный формат работы.

Адвокат Павел Астахов в эфире НСН отметил, что описать современные условия труда не так просто, как перевести сотрудников на «удалёнку».

«Достаточно несложно было перевести работников многих специальностей на работу в режиме онлайн. Но очень непросто теперь все эти особенности условий труда описать в законах и нормативно-правовых актах. Тем более, что-то мне подсказывает, что мы ушли в онлайн надолго», – сказал он.

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ФОТО: pixabay.com
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