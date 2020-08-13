Россияне назвали плюсы и минусы удаленной работы

Но четверть респондентов при этом полагают, что для них в удалённой работе минусов нет. Из плюсов россияне отметили отсутствие необходимости тратить время на дорогу, возможность выбирать, где и откуда работать, более удобное планирование рабочего дня.

При этом 74% российских компаний планируют продолжать использовать дистанционный формат работы.

Адвокат Павел Астахов в эфире НСН отметил, что описать современные условия труда не так просто, как перевести сотрудников на «удалёнку».

«Достаточно несложно было перевести работников многих специальностей на работу в режиме онлайн. Но очень непросто теперь все эти особенности условий труда описать в законах и нормативно-правовых актах. Тем более, что-то мне подсказывает, что мы ушли в онлайн надолго», – сказал он.

