Сенатор: новый закон «об удаленке» защитит время и деньги работников
Принятый Госдумой в первом чтении закон о нормах дистанционной работы защитит работающих на «удалёнке» в части рабочего графика и затрат на организацию рабочего процесса. Об этом на пресс-конференции НСН 30 июля заявила председатель Комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко.
«Когда работодатели перевели (сотрудников. - прим. НСН) на удалёнку, очень многие потерялись во времени. Нет чёткого графика общения со своим работодателем. Поэтому работодатель позволял себе звонить в четыре часа утра, в 12 часов ночи. Работники говорят, что очень трудно выстроить свой тайм-менеджмент, когда вы сидите дома и видите домашние хозяйственные дела, которые тоже нужно выполнять. Поэтому многие работники не могли чётко определить для себя тот период и тот график, когда они выполняют работу, а когда не выполняют. Поэтому многие говорили о том, что у них возникают проблемы с самодисциплиной и о том, что они работают на удалёнке значительно больший период времени, чем когда они работают в офисе.
Вторая очень важная позиция – средства производства: за чей счёт компьютер, плата за электричество и трафик, за ту платформу, с которой они работают, возможность сохранения конфиденциальности той информации, с которой они работают на удалёнке. Принципиально важно, что в обновлённом кодексе, который принят в первом чтении в Госдуме, все эти нюансы дистанционной работы прописаны», - отметила она.
Тема дистанционной работы приобрела особую актуальность в условиях пандемии коронавируса. Законопроект об удалённой работе прошёл первое чтение в Госдуме 21 июля. Участник пресс-конференции НСН, председатель Московской Федерации профсоюзов Михаил Антонцев высказал мнение, что закон не успеют принять к осени.
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