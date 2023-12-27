Россияне назвали «Оливье» самым надоевшим блюдом на Новый год

Издание ссылается на опрос «Одноклассников» и Lady Mail.ru, согласно которому второе место в рейтинге занял крабовый салат (13%), а третье - «Селёдка под шубой» (7%). Запечёные в духовке курица с картошкой и бутерброды со шпротами набрали по 6% голосов и замкнули ТОП-5.

Отмечается, что «Оливье» россиянам надоело не только есть, но и готовить - об этом заявили 14% опрошенных. К процессу приготовления «Селёдки под шубой» негативно относятся 12% респондентов, а третье место занял холодец (10%).

Ранее Россельхозбанк провёл опрос и выяснил, что для 39% россиян салат «Оливье» остается главным блюдом Нового года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

