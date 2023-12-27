Россияне назвали «Оливье» самым надоевшим блюдом на Новый год
Россияне назвали самые надоевшие новогодние блюда. Как пишут «Известия», список возглавил салат «Оливье», за который проголосовали 16% респондентов.
Издание ссылается на опрос «Одноклассников» и Lady Mail.ru, согласно которому второе место в рейтинге занял крабовый салат (13%), а третье - «Селёдка под шубой» (7%). Запечёные в духовке курица с картошкой и бутерброды со шпротами набрали по 6% голосов и замкнули ТОП-5.
Отмечается, что «Оливье» россиянам надоело не только есть, но и готовить - об этом заявили 14% опрошенных. К процессу приготовления «Селёдки под шубой» негативно относятся 12% респондентов, а третье место занял холодец (10%).
Ранее Россельхозбанк провёл опрос и выяснил, что для 39% россиян салат «Оливье» остается главным блюдом Нового года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru