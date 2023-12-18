Россиянам посоветовали заменить оливье салатом с креветками

«Молодая капуста с креветками и заправкой из йогурта и трав - отличная альтернатива праздничным новогодним майонезным салатам», - отметила она.

Шеф-повар заявила, что салат состоит из привычных и простых продуктов и легко готовится. Его можно есть всю ночь и не почувствовать тяжесть в желудке, сказала Журавлева в беседе с «Газетой.Ru».

Как сообщил Росстат, cтоимость салата оливье выросла на 6%. По данным статистического ведомства, больше всего из ингредиентов подорожали морковь и куриные яйца, передает «Радиоточка НСН».

