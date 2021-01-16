Эксперт назвал пенсионеров, которые начнут получать более 30 тысяч рублей

По его словам, чтобы получить такого большого размера, необходимо стечение ряда факторов, которые нeдоступны для бoльшинства грaждан, отмечает агентство «Прайм».

Эксперт сообщает средний размер страховой пенсии по старости неработающим россиянам. Он составляет 17,5 тыс. рублей. Его расчет производят с учетом всех индивидуальных пенсионных коэффициентов, пишут «Известия».

Евгений Биезбардис напомнил, чем выше «белая» зарплата и официальный трудовой стаж, тем больше у пенсионера коэффициентов.

Так, возможность значительно повысить выплаты возникает при отсрочке выхода на пенсию. У тех, кто решит выйти на заслуженный отдых через пять лет после положенного срока, прибавка составит 40%, через десять лет и позже – 50 процентов, напоминает Газета.ru.

Ранее первый замглавы комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский в эфире НСН напомнил, что индексация пенсий есть и в нынешнем законодательстве. А инициатива депутатов о дополнительной индексации предусматривает изменение нормы действующего законодательства и введение права на индексацию чаще одного раза в год.

«Все законы, которые мы приняли по индексациям социальных пособий и пенсий для неработающих пенсионеров и увеличению пенсий работающим пенсионером, прописывают этот порядок в действующем законодательстве ровно на один год - на 2021-й. А обновленная норма Конституции предписывает такого рода право не реже одного раза в год. Но это формально означает, что если возникают обстоятельства, которые дают нам основания индексировать пенсию еще, то это противоречит действующему законодательству. Чтобы устранить такого рода препятствия, авторы предлагают закрепить это в действующем законодательстве. И сделать это в соответствии с новой нормой Конституции. Это предложение надо обсуждать», - сказал Рязанский.

