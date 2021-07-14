Россияне назвали минимальный доход для сведения концов с концами

Российским домохозяйствам, чтобы свести концы с концами, необходимо минимум 60,9 тысячи рублей, это на 2,5 тысячи больше, чем два года ранее. Это следует из данных исследования Росстата «Комплексное наблюдение условий жизни населения» за 2020 год.

При этом отмечается, что финансовые трудности различного масштаба испытывают 75,7% семей в России, а 24,3% домохозяйств легко могут свести концы с концами, то есть оплатить все необходимые расходы.