Россияне назвали лучшие страны для удаленной работы
Большинство россиян, имея возможность работать удаленно, выбрали бы для жизни Италию или Испанию. Об этом говорит исследование сервиса Aviasales. За Италию проголосовали 20%, за Испанию — 17%. Замыкает тройку лидеров Таиланд, который выбрали 10% респондентов.Как отметили участники опроса, именно эти страны привлекают их своим климатом, морем и изобилием фруктов и овощей.
Добавим, в топ-5 также вошли Россия и США, которые смогли набрать по 5% голосов. Выбирая эти страны, опрошенные отмечали, что в РФ жизнь гораздо дешевле, чем в Европе. США, в свою очередь, славятся качественной медициной, разнообразием продуктов питания и качеством дорог, отмечает телеканал «360».
Между тем, в прошлом году лучшей страной для жизни и работы экспатов в рамках ежегодного опроса Expat Explorer признали Сингапур. Далее в прошлогоднем списке располагались Новая Зеландия, Германия и Канада.
Ранее НСН писала, что почти половина россиян (48%) не одобрили перспективу перехода на четырехдневную рабочую неделю, выяснили специалисты Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Положительно к переходу на «четырёхдневку» отнеслись около трети опрошенных – 29 процентов, сообщает РИА ФАН.
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей
Горячие новости
- ЧП с Ан-26 в Анадыре. Самолет выкатился за пределы ВПП
- Число погибших при наводнении в Иркутской области продолжает увеличиваться
- В России хотят запретить частные видеокамеры на дорогах
- «Единая Россия» решает имиджевые проблемы, взывая к разуму
- Потребители поддержали новые правила продажи молочной продукции