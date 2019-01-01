Россияне назвали лучшие страны для удаленной работы

Большинство россиян, имея возможность работать удаленно, выбрали бы для жизни Италию или Испанию. Об этом говорит исследование сервиса Aviasales. За Италию проголосовали 20%, за Испанию — 17%. Замыкает тройку лидеров Таиланд, который выбрали 10% респондентов.Как отметили участники опроса, именно эти страны привлекают их своим климатом, морем и изобилием фруктов и овощей.

Добавим, в топ-5 также вошли Россия и США, которые смогли набрать по 5% голосов. Выбирая эти страны, опрошенные отмечали, что в РФ жизнь гораздо дешевле, чем в Европе. США, в свою очередь, славятся качественной медициной, разнообразием продуктов питания и качеством дорог, отмечает телеканал «360».

Между тем, в прошлом году лучшей страной для жизни и работы экспатов в рамках ежегодного опроса Expat Explorer признали Сингапур. Далее в прошлогоднем списке располагались Новая Зеландия, Германия и Канада.