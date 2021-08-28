Россияне назвали лучшие произведения художественной литературы
Роман «Война и мир» Льва Толстого назван самым лучшим произведением художественной литературы в России. Так считают 12% россиян, высказавшихся в рамках опроса Исследовательского центра портала SuperJob, сообщает «Интерфакс».
За произведение «Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова проголосовали 11% респондентов. Роман «Преступление и наказание» Фёдора Достоевского оказался на третьем месте читательского опроса с большим отрывом отдали голоса 2% участников исследования.
Также сообщается, что каждый двадцатый россиянин (5%) не читает художественную литературу. При этом 4% респондентов не смогли выбрать лучшую для себя книгу из огромного количества потрясающих произведений.
Ранее заслуженный учитель России, директор центра образования №109 города Москвы, учитель истории Евгений Ямбург в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что считает учебу летом полезной, но призвал родителей правильно ее организовывать.
«Я думаю, что это полезно, только надо уметь правильно организовать, но здесь все уже зависит от родителей. Лучше всего это делать в формате «учения с увлечением». Школы, например, дали списки книг для чтения, если брать старшие классы, но за три дня «Войну и мир» не прочесть. Если говорить о младших классах, то огромное количество существует развивающих игр, квестов всевозможных», - отметил он.
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