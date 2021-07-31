Названы самые популярные зарубежные писательницы современности
Стали известны самые популярные зарубежные писательницы современности. Первое место у Анны Тодд из США. Она является автором популярной серии романов «После», которе рассказывают об отношениях застенчивой Тессы и самоуверенного Хардина. Книги не раз становились бестселлерами New York Times и были успешно экранизированы.
На второй строчке рейтинга – Джоан Роулинг, которая сочинила сагу о Гарри Поттере. Серия книг о юном волшебнике была издана тиражом более 500 млн экземпляров, сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование сервиса электронных и аудиокниг «ЛитРес».
Третье место у автора трилогии «50 оттенков» Эрика Леонард Джеймс. По мотивам книг были сняты одноимённые фильмы.
В топ-5 также вошли писательница Элизабет Гилберт — автор бестселлеров «Есть, молиться, любить» и «Город женщин» и лауреат Пулитцеровской премии за роман «Щегол» Донна Тартт.
Ранее писатель, телеведущий, профессор МГИМО Юрий Вяземский раскритиковал стихи Михаила Лермонтова, назвав его «неровным поэтом».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
6,3 млн+23 807 / сут.
Умерли
159 тыс.+792 / сут.
Выздоровели
5,6 млн+19 771 / сут.
- Названы самые популярные зарубежные писательницы современности
- «Мы уже девчонки с опытом». Бобровникова о выходе в четвертьфинал ОИ-2020
- Горбачев рассказал о важности переговоров РФ и США по стратстабильности
- Зыкова и Каримова принесли российской команде серебро и бронзу Олимпиады в стрельбе
- Порошенко в ответ на статью Путина рассказал различиях между украинцами и русскими
- В ЛНР с 1 августа отменят комендантский час на два месяца
- Трефилов назвал нежелательных для российских гандболисток соперниц на ОИ-2020
- Главврач больницы в Коммунарке оценил вероятность введения нового локдауна в Москве
- Российские гандболистки вышли в плей-офф турнира Олимпиады
- Лукашенко и патриарх Кирилл по телефону обсудили ситуацию в Белоруссии и России
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru