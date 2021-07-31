Названы самые популярные зарубежные писательницы современности

Стали известны самые популярные зарубежные писательницы современности. Первое место у Анны Тодд из США. Она является автором популярной серии романов «После», которе рассказывают об отношениях застенчивой Тессы и самоуверенного Хардина. Книги не раз становились бестселлерами New York Times и были успешно экранизированы.

На второй строчке рейтинга – Джоан Роулинг, которая сочинила сагу о Гарри Поттере. Серия книг о юном волшебнике была издана тиражом более 500 млн экземпляров, сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование сервиса электронных и аудиокниг «ЛитРес».

Третье место у автора трилогии «50 оттенков» Эрика Леонард Джеймс. По мотивам книг были сняты одноимённые фильмы.

В топ-5 также вошли писательница Элизабет Гилберт — автор бестселлеров «Есть, молиться, любить» и «Город женщин» и лауреат Пулитцеровской премии за роман «Щегол» Донна Тартт.

Ранее писатель, телеведущий, профессор МГИМО Юрий Вяземский раскритиковал стихи Михаила Лермонтова, назвав его «неровным поэтом».



