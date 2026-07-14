Россияне назвали комфортные суммы трат на организацию свадьбы

Треть россиян не готовы потратить на организацию свадебного торжества более 300 тысяч рублей. К такому выводу пришли аналитики сервиса «Альфа-Деньги» по итогам опроса, результаты которого приводит «Лента.ру».

Комфортным бюджетом для 31% участников исследования стала сумма от 100 до 300 тысяч рублей. Еще 29% респондентов сочли приемлемыми траты в размере 300-500 тысяч рублей, а 23% готовы выделить от 500 тысяч до 1 миллиона. Свыше 1 миллиона рублей на церемонию готовы потратить 13% опрошенных, при этом 3% планируют расходы на сумму более 2 миллионов.