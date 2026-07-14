Россияне назвали комфортные суммы трат на организацию свадьбы

Треть россиян не готовы потратить на организацию свадебного торжества более 300 тысяч рублей. К такому выводу пришли аналитики сервиса «Альфа-Деньги» по итогам опроса, результаты которого приводит «Лента.ру».

Комфортным бюджетом для 31% участников исследования стала сумма от 100 до 300 тысяч рублей. Еще 29% респондентов сочли приемлемыми траты в размере 300-500 тысяч рублей, а 23% готовы выделить от 500 тысяч до 1 миллиона. Свыше 1 миллиона рублей на церемонию готовы потратить 13% опрошенных, при этом 3% планируют расходы на сумму более 2 миллионов.

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При нехватке собственных средств взять небольшую сумму в долг готовы 20% респондентов. Из них 9% обратились бы за финансовой помощью исключительно к родственникам или друзьям, а 3% согласны на займ только ради проведения свадьбы мечты.

В случае превышения запланированных расходов 43% россиян в первую очередь сократят список приглашенных гостей. Также 15% выберут более бюджетное заведение, 11% откажутся от услуг ведущего и шоу-программы, а еще 10% сэкономят на декоре и цветах.

Между тем Минтруд напомнил о праве россиян на отпуск для подготовки к свадьбе, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Аньков
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