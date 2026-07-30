Россияне назвали комфортное число дней для работы из офиса

В опросе приняли участие 1234 человека старше 18 лет из 17 городов России. Каждый пятый назвал лучшим вариантом — три дня в офлайн, еще столько же не определились, так как все зависит от задач и текущей загрузки. За два дня выступило 9% респондентов, полностью за удаленный формат — около 6%. При этом две трети опрошенных работают преимущественно из офиса.

Главной проблемой для работников стали шум и большое количество людей — на них пожаловался каждый третий. Еще 21% устает от дороги до работы, а 22% не хватает свежего воздуха. У 18% нет возможности выйти на прогулку, а около 15% не справляются с духотой и кондиционерами. С другой стороны, каждый четвертый работник меньше двигается на «удалёнке», а каждый пятый начинает чаще есть. Еще 25% признались, что дома чаще заняты сверхурочно, поскольку размывается граница рабочего дня. 21% также назвали среди минусов постоянную нагрузку у компьютера без перерывов. Удалённая работа, в свою очередь, чаще приводит к размыванию границ рабочего дня. Каждый четвёртый опрошенный признался, что дома чаще работает сверхурочно, 24% меньше двигаются, а 21% чаще перекусывают. Столько же респондентов дольше сидят за компьютером без перерывов.

Отмечается, что формат занятости не влияет на здоровые привычки. Выходят на прогулку только 9%, занимаются разминкой или зарядкой — 6%, а 22% почти не отдыхают. Почти 28% опрошенный так же заменяют полноценный перерыв на обед перекусами или кофе, причем около 25% выпивают не менее трех чашек напитка в день.

Ранее руководитель международного кадрового агентства «АМАЛКО» Гарри Мурадян в пресс-центре НСН назвал самый лучший гибридный график для офисных работников.

