Россияне назвали главные проблемы страны
Россияне считают главными проблемами страны бедность, низкие зарплаты, а также рост цен и инфляцию. Это следует из исследования, проведенного холдингом «Ромир». Кроме того, по мнению наших соотечественников, серьёзными проблемами также являются безработица и вопросы ЖКХ.
При этом, меньшее беспокойство у россиян вызывают вопросы миграции, международные и региональные проблемы, а также межэтнические разногласия внутри страны.
Между тем, ранее НСН писала, что в прошлом году 42% россиян назвали себя счастливыми. Это результаты глобального опроса ассоциации исследовательских агентств Gallup International. Прошлогодний показатель «индекса счастья» у россиян достиг 24 процентных пунктов, что стало худшим результатом с 2013 года. Это также вдвое меньше мирового показателя. Несчастными себя считают 18% россиян. По словам экономиста Сергея Гуриева, «аномальный» рост индекса счастья наблюдался после присоединения Крыма в 2014 году, а затем начал снижаться.
Президент холдинга «Минченко консалтинг», политолог Евгений Минченко в беседе с НСН нашел свою причину счастья россиян.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
- Минэкономразвития понизило прогноз по численности населения России
- Голунов воздержался от комментариев по признанию вины полицейским
- Обвиняемый по делу Голунова полицейский признал вину и дал показания на начальника
- ФСБ задержала в Москве семерых исламистов
- Социальные пенсии будут проиндексированы с 1 апреля