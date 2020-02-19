Россияне назвали главные проблемы страны

Россияне считают главными проблемами страны бедность, низкие зарплаты, а также рост цен и инфляцию. Это следует из исследования, проведенного холдингом «Ромир». Кроме того, по мнению наших соотечественников, серьёзными проблемами также являются безработица и вопросы ЖКХ.

При этом, меньшее беспокойство у россиян вызывают вопросы миграции, международные и региональные проблемы, а также межэтнические разногласия внутри страны.